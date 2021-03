I fermi dalla Mobile

Arresti a Catabia per spaccio di droga

Una serra trovata in un garage

Un pusher fermato aveva una bomba in casa

Il personale delle volanti di Catania ha tratto in arresto per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i catanesi L. G., e R. R., di 43 e 30 anni.

Una serra in garage

Un equipaggio di volante, transitando in via Belfiore, ha sentito un forte odore di marijuana provenire da uno stabile e hanno visto i due uscire da un garage. All’interno del locale, hanno scoperto 700 piante di marijuana e altre 500 piante già essiccate pronte per la successiva vendita al dettaglio. Il locale, inoltre, era munito di un sofisticato sistema di riscaldamento con lampade alogene e di un impianto d’irrigazione e ventilazione. I due presenti nel garage sono stati tratti in arresto e, su disposizione del pm di turno, portati in carcere.

Spaccia e ha una bomba in casa

Arrestato per i reati di evasione dagli arresti domiciliari, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di materiale esplodente il catanese L. G., di 33 anni. In particolare, nel corso della sera un equipaggio di volante, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere Trappeto, transitando per via Fratelli Gualandi notava l’uomo cedere una dose di sostanza stupefacente a un acquirente. Lo spacciatore, accortosi del sopraggiungere della pattuglia, si è allontanato rifugiandosi nella sua abitazione, prontamente inseguito dagli Agenti. Dopo alcuni minuti i poliziotti riuscivano ad accedere nell’appartamento e, dopo averlo identificato il giovane, hanno scoperto un ordigno di fabbricazione artigianale. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.