Pizzo ed estorsioni

Blitz antimafia nel Catanese disarticola la potente famiglia “Santapaola- Ercolano”, attiva nel capoluogo e in tutta la provincia etnea. Sono 18 gli arresti eseguiti Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania su delega della Dda, in esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania. Scattato anche un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero a carico di ulteriori 2 persone.

E’ stato colpito il gruppo di San Giovanni Galermo e del clan Assinnata di Paternò che fanno riferimento alla famiglia “Santapaola- Ercolano”. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di “concorso in estorsione continuata, commessa con l’aggravante del metodo mafioso”.

L’indagine è scattata dopo la denuncia di un commerciante vessato dal racket delle estorsioni nel quartiere San Giovanni Galermo. Le vittime, inizialmente titolari di un punto vendita aperto nel 2001 ad Aci Sant’Antonio (CT), vennero avvicinate dai criminali che offrirono la loro “protezione” in cambio di denaro minacciando che, in mancanza, avrebbero fatto saltare in aria il supermercato. Gli imprenditori iniziarono così a pagare mensilmente dapprima la somma di euro 350, quindi lievitata prima a 700, poi a 1.000 ed infine a 1.500 euro, in funzione dell’apertura di ulteriori altri due punti vendita situati a Valcorrente (Belpasso) e Misterbianco e di un Bar Tabacchi nel quartiere di San Giorgio a Catania, oltre al versamento di periodiche somme di denaro oscillanti tra i 500 ed i 1.500 euro versati agli esattori in occasione di ogni festività pasquale e natalizia.

Funzione rilevante la svolgevano le donne indagate che hanno sostituito i propri mariti nelle richieste estorsive e nella riscossione delle rate mensili. Alcune si occupavano di ritirare il pizzo, mentre altre ricevevano a casa le rate estorsive.

Dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria una delle indagate, subito dopo ferragosto, si è presentata in un supermercato per chiedere gli arretrati del pizzo, avvisando il titolare dell’esercizio commerciale che da quel momento non era più protetto da rapine e danneggiamenti. Il giorno successivo lo stesso supermercato aveva subito una rapina da parte di tre soggetti con il volto coperto ed armati di pistola.

I nomi delle persone fermate

In carcere

1. Salvatore Basile, nato a Catania il 7.7.1971;

2. Carmelo Basile , nato a Catania il 13.8.1949;

3. Salvatore Fiore, nato a Catania il 24.12.1967;

4. Salvatore Gurreri, nato a Catania il 2.10.1973;

5. Giovanni La Mattina, nato a Catania il 12.6.1960;

6. Luca Marino, nato a Catania il 27.10.1982;

7. Roberto Marino, nato a Catania il 22.5.1959;

8. Vincenzo Mirenda, nato a Catania il 27.12.1973;

9. Francesco Lucio Motta, nato a Catania il 13.12.1986;

10. Cristian Paterno’, nato a Catania il 21.2.1981;

11. Rita Spartà, nata a Catania l’1.2.1976;

Ai domiciliari

12. Domenico Filippo Assinnata, nato ad Agira il 29.4.1952;

13. Domenico Assinnata, nato a Paternò il 16.11.1990;

14. Angelo Mirenda, nato a Bronte il 3.9.1964;

15. Arturo Mirenda, nato a Bronte il 29.6.1961;

16. Alfio Emanuele Longo, nato a Paternò il 20.12.1985;

A fermo

17. Gaetano Riolo, nato a Catania il 28.11.1968

18. Francesca Spartà, nata a Catania il 6.12.1982