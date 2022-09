Nel collegio uninominale di Paternò-Acireale-Giarre per la Camera alle elezioni politiche 2022 il nome di punta del centrodestra è quello del dottor Francesco Ciancitto, ex consigliere comunale ed ex assessore nella giunta Failla. “Possiamo costruire una vera e propria rete non solo per rilanciare l’intera città di Paternò, ma l’intero territorio, visto che potremmo avere un senatore, due deputati nazionali e uno regionale”, ha detto Ciancitto, espressione politica di Fratelli d’Italia con il benestare di Ignazio La Russa.

Guglielmino capolista di +Europa

Chiara Guglielmino, classe 1989, da sempre impegnata nel mondo del sociale e della politica, è la capolista di +Europa. Ad accompagnarla in questa battaglia in provincia di Catania ci sono personalità forti e riconosciute come Marcello Carammia e Giuseppe Brancatelli.

Giovanni Carlo Amato per il M5S

Cinquant’anni, imprenditore, il Movimento Cinque Stelle schiera Giovanni Carlo Amato per la corsa alla Camera. Amato ha creato un’azienda che si occupa di artigianato e vende i suoi prodotti sia in Italia che all’estero.

Santo Orazio Primavera con De Luca

Santo Orazio Primavera, di Acireale, è un dirigente esterno della Regione. Conterebbe su una forte base di voti, con De Luca che spera di fargli da traino.

I candidati a Catania

A Catania si prospetta una corsa all’ultimo voto, per avere un posto alla Camera. Nel “capitale” del sud-est dell’Isola si sfidano Valeria Sudano, avvocato, 46 anni, già senatrice dal 2018, rappresentante del Centrodestra (più precisamente della Lega di Salvini), con un passato dentro il Partito Democratico e Italia Viva. Dal 2021 è passata al centrodestra, ed è per questa “bandiera” che corre a questa tornata di elezioni.

Abramo per il Centrosinistra

A sfidarla per il centrosinistra sarà Emiliano Abramo, 42 anni, presidente della Comunità di Sant’Egidio etnea, un uomo “innamorato di Catania, di Mediterraneo e di Europa”, come si presenta nella sua pagina Facebook. Un nome certamente in vista e che può contare di appoggi anche in ambiti religiosi.

Cantone (M5S) ci riprova

Emiliano Cantone è un deputato della Repubblica Italiana dal 2018. Si è occupato per 8 anni in ENAV di informazioni del traffico aereo e meteorologiche negli aeroporti di Alghero, Reggio Calabria, Ciampino e Linate, maturando esperienza nel settore del trasporto aereo e aeroportuale. Anche questa volta correrà per un posto in parlamento con il M5S.

Balsamo con Cateno

Ludovico Balsamo fino ad aprile era l’apprezzato assessore alle attività produttive al Comune di Catania, quindi gioca senza dubbio in casa. Può appoggiarsi, oltre alla sua esperienza e alle sue conoscenza, anche su quella variabile impazzita che è Cateno De Luca.