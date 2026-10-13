Dal 15 al 17 ottobre Catania ospita la prima edizione del Forum nazionale dello sport sostenibile. Al Centro fieristico congressuale Le Ciminiere sono in programma tre giorni di convegni, seminari, aree espositive, attività sportive e progetti per le scuole. L’evento è aperto dalle 9.30 alle 18.30. Tra i risultati attesi, secondo gli organizzatori, ci sono un Manifesto dello sport sostenibile e un documento di indirizzo nazionale: le future linee guida ESG per il settore sportivo.

Il Manifesto e le linee guida ESG

Il Manifesto sarà adottato durante il Forum come documento di indirizzo e di impegno condiviso. Secondo il comunicato, punta a una visione dello sport capace di contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, con attenzione a responsabilità ambientale, inclusione sociale, innovazione, prevenzione e trasparenza.

Le linee guida ESG dovrebbero invece aiutare enti, imprese e società sportive a gestire la propria attività in modo più sostenibile, misurabile e trasparente.

I temi in programma

Il programma, consultabile sul sito ufficiale del Forum, è diviso in più aree.

Sport a basso impatto: discipline outdoor, camminata, corsa, trail running, nordic walking, ciclismo, mountain bike, sport acquatici e di montagna, arrampicata, yoga, pilates e discipline urbane.

discipline outdoor, camminata, corsa, trail running, nordic walking, ciclismo, mountain bike, sport acquatici e di montagna, arrampicata, yoga, pilates e discipline urbane. Salute e prevenzione: incontri sul rapporto tra sport, alimentazione, medicina e stili di vita, con un approfondimento sulla nutraceutica.

incontri sul rapporto tra sport, alimentazione, medicina e stili di vita, con un approfondimento sulla nutraceutica. ESG nello sport: strumenti per imprese ed enti sportivi su norme, standard, indicatori, rendicontazione, rating ESG, accesso a bandi e finanziamenti.

strumenti per imprese ed enti sportivi su norme, standard, indicatori, rendicontazione, rating ESG, accesso a bandi e finanziamenti. Architettura sportiva: progettazione di impianti sostenibili, rigenerazione urbana, efficienza energetica e spazi accessibili.

Le attività per le scuole

Per gli studenti sono previste attività su raccolta differenziata, riciclo, economia circolare e stili di vita sani. Tra queste c’è Green Game, un progetto gratuito di educazione ambientale rivolto alle scuole siciliane, che alterna formazione e quiz in una sfida a squadre.

Il calendario comprende anche momenti dedicati a:

difesa personale e prevenzione della violenza, arti marziali;

fitness, danza, folklore e nuovi sport come parkour, aerial yoga e break dance;

formazione sportiva universitaria.

Gli organizzatori

Il Forum è organizzato da Amazing srl. Tra i patrocini ci sono:

il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l’Ispra e il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente;

e della Sicurezza energetica, l’Ispra e il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; la presidenza della Regione Siciliana , il Comune e la Città metropolitana di Catania;

, il e la Città metropolitana di Catania; l’ Università di Catania , Sport e Salute e il Coni Sicilia;

, Sport e Salute e il Coni Sicilia; enti di promozione sportiva e ordini professionali, tra cui medici e architetti.

La radio ufficiale è Rsc, Radio Studio Centrale.

«Con il Forum Nazionale dello Sport Sostenibile vogliamo portare Catania al centro di una riflessione nazionale nuova, concreta e necessaria», ha dichiarato Salvo Peci, amministratore delegato di Amazing. «Lo sport è una delle più grandi energie sociali del nostro tempo: parla ai giovani, alle famiglie, alle scuole, alle imprese, alle istituzioni e ai territori. Per questo abbiamo voluto costruire un evento che non fosse soltanto una vetrina, ma una piattaforma di lavoro, confronto e progettazione».

«La sostenibilità», ha proseguito Peci, «non riguarda solo l’ambiente, ma anche la salute, la prevenzione, l’inclusione, l’accessibilità, la qualità degli impianti, la trasparenza della governance e la capacità di generare valore per le comunità. Dal 15 al 17 ottobre Le Ciminiere diventeranno un grande laboratorio nazionale dove sport, innovazione, benessere, scuola, impresa e istituzioni potranno incontrarsi per costruire una nuova cultura dello sport sostenibile. Siamo orgogliosi che tutto questo parta da Catania».

Il Forum si tiene a Le Ciminiere, in piazzale Rocco Chinnici, dal 15 al 17 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30.