va agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 31enne catanese Danilo Carchiolo, ritenuto responsabile di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I militari sono arrivai dopo una segnalazione all’interno dell’area di servizio della “Q8” di via Marco Polo, sorprendendo l’uomo mentre asportava le banconote custodite all’interno del distributore automatico.

Il ladro, pur di sottrarsi all’arresto, è salito a bordo del proprio Honda SH ma ha travolto i Carabinieri ed è poi fuggito a piedi nelle campagne circostanti. Dopo un inseguimento, lo hanno bloccato e ammanettato. In tasca aveva i soldi appena rubati, circa 115 euro. I Carabinieri sono stati medicati nel pronto soccorso del Policlinico di Catania e la refurtiva è stata restituita mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

A Paternò sono quattro le persone denunciate in seguito ad alcuni controlli dei Carabinieri. Si tratta di un 76 enne di Adrano poiché ritenuto responsabile di porto abusivo di armi. L’uomo è stato sorpreso in viale Dei Fiori con in dosso una pistola Beretta completa di caricatore con 6 cartucce all’interno. Denunciati tre pregiudicati di 35, 55 e 56 anni, tutti di Belpasso, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale. I tre uomini non si sono fermati all’alt imposto da una pattuglia, tentando la fuga per le vie del centro storico; azione resa inutile dalla pronta reazione dei carabinieri che li hanno inseguiti e bloccati.

Segnalati alla Prefettura di Catania, per uso personale di sostanze stupefacenti, tre giovani paternesi trovati in possesso di complessive 7 dosi marijuana. Sono state contestate 20 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’ammontare complessivo di 7.900 euro; sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli, ritirati 5 documenti di guida e di circolazione; identificate 75, controllati 26 veicoli.