Pronto intervento dei militari dell'arma

I carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato due 19enni, uno del posto a l’altro di Belpasso, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’equipaggio della Radiomobile nel corso di un servizio perlustrativo si trovava in via Della Palestra quando due giovani a bordo di uno scooter Honda Sh 125, dopo essersi accorti della presenza dei militari, hanno tentato di darsi alla fuga. Anche in modo pericoloso visto che hanno impegnato il marciapiede con grave pericolo per i pedoni.

Gli uomini dell’arma sono, però, riusciti ad intervenire e ad ad arrestare la marcia dello scooter bloccando i due giovani, effettuando immediatamente una perquisizione.

Sullo scooter i militari hanno trovato una busta contenente 84 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto nonché, nella tasca dei pantaloni di uno dei due, la somma di 330 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio di droga.

Il conducente dello scooter, inoltre, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida senza patente con recidiva nel biennio.

Altri spacciatori arrestati nei giorni scorsi a Catania

Alcuni giorni fa, i carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un catanese 22enne perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio in via Capo Passero. È stato beccato sul posto di ‘lavoro’ quando ‘l’organizzazione’ di vedette a supporto degli spacciatori lo aveva avvisato via radio dell’arrivo di una pattuglia di militari. Quest’ultimi lo hanno così visto scappare a gambe levate all’interno della palazzina.

Il giovane è stato così inseguito e, purtroppo per lui, i militari sono stati più veloci riuscendo a bloccarlo e trovandolo in possesso di un borsello a tracolla al cui interno hanno trovato 116 dosi di cocaina, 47 di marijuana, la somma di 210 euro. E’ stato posto agli arresti domiciliari.

Fermato pusher col reddito di cittadinanza

Qualche giorno prima, i carabinieri di Acireale, a Viagrande, hanno arrestato un 49enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo si era soffermato nei pressi del locale ufficio postale, come se fosse in attesa di qualcuno.

La sua perquisizione personale ha consentito ai militari di trovare, occultata sotto la maglietta, una busta di plastica contenente 200 grammi di marijuana e la somma di 340 euro. I militari lo hanno osto ai domiciliari, Il giudice poi, in udienza, ha convalidato l’arresto dell’uomo disponendo la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza di cui l’uomo da tempo ormai fruiva.

Fermato con la droga in auto e in casa

Un altro spacciatore è stato fermato dai carabinieri della stazione di Scordia. Arrestato un 36enne in via Sandro Pertini. In un posto di blocco ha consegnato una dose di cocaina, già confezionata, che teneva occultata nell’aletta parasole dell’auto. In seguito, durante la perquisizione a casa, l’uomo ha estratto un involucro nascosto sotto il contenitore delle posate dal cui interno i militari hanno estratto altre 32 dosi di cocaina, quindi, proseguendo ancora nelle ricerche, hanno rinvenuto anche due bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento della droga al minuto.

La ricerca, poi estesa in camera da letto, ha consentito ai militari di trovare all’interno delle tasche di un giubbotto la somma di 2100 euro della quale l’uomo, disoccupato, non ha ovviamente saputo dare giustificazione del possesso. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.