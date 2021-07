I nomi degli arrestati

Scatta l’operazione Carabinieri in Sicilia, 9 arresti tra le province di Agrigento, Ragusa e Caltanissetta

Inchiesta procura Gela su spaccio cocaina, hashish e marijuana

I Carabinieri sono riusciti a individuare e arrestare molti spacciatori

Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri tra Gela, Niscemi, Comiso e Palermo ha portato all’arresto di nove persone accusate di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I provvedimenti di custodia cautelare sono stati firmati dal Gip di Gela su richiesta della Procura. Nell’operazione sono stati impiegati circa 50 militari del

Reparto territoriale di Gela, con il supporto di personale dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e di un elicottero del 9° Nucleo elicotteri carabinieri di Palermo.

Le indagini dei Carabinieri

Il 23 marzo 2019 a Niscemi, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Manuel Rocco Sentina, sono stati rinvenuti circa 230 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, materiale utilizzato per il “taglio” e per il confezionamento delle dosi, nonché 375 euro in banconote di vario taglio. Dopo tale rinvenimento di stupefacenti sono state avviate delle ulteriori investigazioni i cui esiti hanno consentito, progressivamente, d’individuare diversi soggetti a Niscemi dediti allo spaccio, tra i quali Rosario Arcerito, Nicholas Giuseppe Barone e Vincenzo Gerbino.

I carichi di droga a Gela

Questi ultimi due, particolarmente attivi nello spaccio di cocaina, secondo le risultanze investigative, si sarebbero riforniti di cocaina a Gela, acquistandola da Giuseppe Dimicoli, persona già nota alle Forze dell’Ordine che oltre la cocaina aveva anche la disponibilità di hashish. Barone e Gerbino, il 14 maggio 2019, sono stati arrestati in flagranza di reato perché sorpresi in possesso di 21 grammi di cocaina, acquistata poco prima proprio dal Giuseppe Domicoli.

Sgominata la rete di spacciatori

Attraverso il suo monitoraggio, i Carabinieri sono riusciti a individuare e arrestare molti altri spacciatori che si rifornivano da lui periodicamente. Tra questi il comisano Antonio Lo Presti, i vittoriesi Vincenzo Frasca e Bruno Di Stefano e il palmese Angelo Mangiavillano. Nel corso delle indagini, durate circa 3 mesi, sono state già arrestate in flagranza di reato, 8 persone sequestrando consistenti quantitativi di sostanza stupefacenti.

I nomi degli arrestati

Giuseppe Dimicoli, 32 anni di Catania; Vincenzo Gerbino; 37 anni di Gela; Giuseppe Nicholas Barone, 26 anni di Niscemi; Antonio Lo Presti, 40 anni di Comiso; Angelo Mangiavillano, 33 anni di Palma di Montechiaro; Manurle Rocco Sentina, 22 anni di Vittoria; Rosario Arcerito, 21 anni di Hagen; Vincenzo Frasca, 30 anni di Vittoria; Bruno Di Stefano, 37 anni di Vittoria.