E’ accaduto questa notte a Catania

Ancora si stanno spegnendo gli ultimi focolai di un vastissimo incendio che questa notte ha interessato Catania città, mandando a fuoco ben 14 auto, postazioni di cassonetti dei rifiuti, sterpaglie e anche un campo Rom. Anche in provincia ci sono stati attimi di grande panico con un Tir che sull’autostrada nei pressi di Scillato è stato avvolto dal fuoco per un malfunzionamento.

Da mezzanotte interventi continui

A partire dalla mezzanotte si sono susseguiti in serie incendi nel territorio catanese di grande entità. Più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenute per alcuni incendi di rifiuti e sterpaglie in diversi punti della città. In particolare, in via Rosina Anselmi a Catania, sono rimaste coinvolte dalle fiamme anche 14 autovetture parcheggiate in uno slargo.

Fuoco partito da cassonetti

Il rogo ha interessato un’intera postazione di cassonetti per la raccolta rifiuti di prossimità stradale, inclusa una campana per il conferimento del vetro. E’ probabile, ma ancora non confermato, che il rogo sia partito da qui. Sotto questo aspetto sono in corso delle verifiche. L’area in questione ricade in zona di competenza della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di Catania del lotto denominato “Catania Centro”, gestito dalla ditta Dusty.

Al lavoro sino all’alba

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento Nord e di Riposto hanno operato fino alle prime luci dell’alba e sono riuscite a mettere al sicuro almeno altri 5 autoveicoli che stavano per essere coinvolti nell’incendio. Per questo rogo, dove erano presenti anche militari dell’arma dei carabinieri, è stata inoltrata comunicazione di reato alla Procura della Repubblica perché si presume che si sia in presenza di un raid doloso. Mentre in via San Giuseppe La Rena si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il campo Rom in prossimità di un impianto di distribuzione carburanti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate sino alla tarda mattinata per lo spegnimento degli ultimi focolai.

Fuoco anche sull’autostrada

Un altro incendio ha impegnato questa notte, intorno alle tre, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Catania, con 2 auto pompa serbatoio e altrettante autobotti intervenute nel tratto autostradale Catania-Palermo, all’altezza dello svincolo del comune di Scillato. L’incendio ha riguardato in questo caso un Tir. Il malfunzionamento dei freni ha costretto il mezzo a strusciare lungo il guardrail e con l’attrito si sono sviluppate le fiamme. Il conducente del mezzo pesante è fortunatamente rimasto illeso. Dopo aver domato l’incendio sono iniziate le opere di messa in sicurezza del tratto autostradale.