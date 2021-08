Al Villaggio Sant'Agata

Furto di marmitte a Catania, al Villaggio Sant’Agata

Un fermato stava finendo di smontare il catalizzatore della vettura

Il furto per recuperare i pochi grammi di rodio, palladio e il platino

Il personale delle Volanti, in transito per Villaggio Sant’Agata, ha bloccato un uomo mentre armeggiava sotto un’autovettura. Gli agenti hanno fermato un uomo di 39 anni mentre, utilizzando gli attrezzi da meccanico, stava finendo di smontare il catalizzatore della vettura.

Arrestato e liberato

Gli attrezzi utilizzati dal malvivente sono stati sottoposti a sequestro, e lo stesso è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato su auto in sosta. In seguito è stato liberato dal giudice.

Sono numerosi i furti di marmitte denunciati in tutta la Sicilia

I ladri tagliano la marmitta per recuperare i pochi grammi di rodio, palladio e il platino che si trovano nel catalizzatore soprattutto nelle vetture più datate. Metalli che valgono centinaia di euro al grammo.