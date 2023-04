Sull'accaduto indaga la squadra mobile

Un 31enne è stato ferito con diversi colpi di arma da fuoco a una gamba a Catania durante un agguato avvenuto mentre era in auto. L’uomo, imparentato con un esponente di spicco del clan dei Cursoti milanesi deceduto e in passato coinvolto in un’indagine della polizia, è ricoverato nell’ospedale San Marco.

Sull’accaduto indaga la squadra mobile. Visto il ‘profilo’ dell’obiettivo della sparatoria, la pista privilegiata dagli investigatori è possa essere maturata in ambienti criminali.

A Siracusa colpi di mazza contro un uomo e la sua auto, ferito in ospedale

Aggressione folle ad inizio aprile nella zona del Villaggio Miano, a nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti delle Volanti, che hanno avviato le indagini, un uomo si sarebbe reso protagonista di un episodio violento ai danni di un’altra persona, colpita a colpi di mazza.

Con la stessa arma, avrebbe poi sferrato dei colpi contro la macchina della vittima, poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa per essere curata. Dalle prime informazioni, il ferito non avrebbe riportato ferite gravi, di certo porta addosso i segni di quel pestaggio.

Un testimone, che ha assistito all’aggressione, ha chiesto l’intervento della polizia e dei mezzi di soccorso: gli agenti delle Volanti hanno raccolto informazioni su quanto accaduto e sono iniziate le ricerche per rintracciare il responsabile che si è dileguato per evitare incontri “spiacevoli” con le forze dell’ordine.

Sparatoria, gambizzato un uomo

Ad inizio febbraio, sempre a Siracusa, un uomo di 50 anni è rimasto ferito alle gambe, centrato da alcuni colpi di pistola esplosi in via Grottasanta, nella zona nord. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo aretuseo che sono stati avvertiti dai residenti della zona. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma non corre pericoli di vita anche se è stato sottoposto ad un intervento.