Ruba auto e finisce sotto la lente dei carabinieri, blitz in casa e denuncia

29/07/2022

Un uomo è stato denunciato per aver rubato un auto trovata in casa sua. I carabinieri delle stazioni di Giarre e Mascali, con il supporto del 12° reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. In questo ambito sono state eseguite alcune perquisizioni domiciliari nei confronti di alcune persone sospettate di aver commesso reati contro il patrimonio.

Sospetti confermati

Il sospetto dei militari si è rivelato fondato nei confronti di un 35enne di Giarre che è stato denunciato in quanto accusato di ricettazione. A seguito della perquisizione effettuata nell’abitazione dell’uomo, infatti, è stata rinvenuta un’autovettura Fiat 500 che dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è risultata oggetto di furto denunciato lo scorso mese di giugno a Giardini Naxos, nel Messinese.

Controlli anche nei lidi

Le operazioni di controllo si sono estese anche ad alcuni stabilimenti balneari, ubicati nel territorio di Mascali, che sono stati sottoposti a verifiche preventive in concomitanza con il periodo estivo. Il dispositivo, integrato con l’utilizzo di pattuglie dinamiche, ha consentito ai militari di procedere al controllo della circolazione stradale, all’identificazione di una trentina di persone e alla verifica di una ventina di veicoli.

Le violazioni al codice della strada

I carabinieri hanno sorpreso quattro automobilisti, sanzionati amministrativamente per complessivi 1.296 euro, che, a vario titolo, si erano messi alla guida di autovetture prive di copertura assicurativa, della revisione periodica o dei documenti di circolazione.

Continui furti di auto

Il fenomeno dei furti di auto nel Catanese è molto massiccio. Appena qualche giorno fa la polizia ha arrestato V. G. G., 38 anni, per tentato furto aggravato. La squadra mobile, in viale Kennedy, sede di numerosi stabilimenti balneari, ha fermato l’uomo che rovistava all’interno di un’autovettura in sosta. Insospettiti dai movimenti dell’uomo, gli agenti hanno verificato la situazione sorprendendo l’uomo che, dopo aver infranto il finestrino posteriore, si era introdotto nell’abitacolo, rovistando tra i bagagli. L’uomo, un catanese trentottenne è stato quindi bloccato e arrestato.