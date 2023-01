blitz a vizzini

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno posto sotto sequestro circa 30 mila giocattoli per bambini in un negozio gestito da imprenditori cinesi situato a Vizzini, nel Catanese.

I giocattoli sequestrati

Si tratta di macchinine, giochi ad acqua, pupazzetti, bambole, pistole e costruzioni per un valore commerciale di alcune migliaia di euro.

Operazione della Finanza

Il controllo dei finanzieri della Compagnia di Caltagirone è scattato nell’ambito di una operazione, su scala regionale, finalizzata al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti, dell’ immissione in commercio di prodotti

non sicuri, di falsa o fallace indicazione dell’origine o della provenienza delle merci.

Sanzione per commerciante cinese

Al termine delle attività, l’esercente di origine cinese è stato segnalato alla Camera di Commercio del Sud-Est

Sicilia che emetterà una sanzione economica, mentre i prodotti non sicuri sono stati posti ritirati dal mercato al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori nonché la leale pratica concorrenziale di mercato.

“Tale risultato ha permesso dunque di contrastare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti non

sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per composizione e qualità, bloccandone la successiva immissione in

commercio nel distretto del calatino, a dimostrazione della grande attenzione del Corpo verso la repressione di

tali fenomenologie illecite” fanno sapere dal comando della Finanza di Catania