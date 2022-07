La vasta operazione all’alba nel Catanese

Sgominati nel catanese due gruppi criminali in affari per droga armi. La polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 28 indagati nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia contro due organizzazioni criminali. Secondo l’accusa i due gruppi erano dediti alla commissione di diversi reati.

Gli “affari”

Le contestazioni sono associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla produzione di sostanze stupefacenti, sia cocaina che marijuana, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi da sparo clandestine. Dettagli sull’operazione “Blanco” della squadra mobile saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà in mattinata nella sala riunioni del X reparto mobile della questura di Catania.

Operazione dei “Cacciatori” di Sicilia nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi proprio nel Catanese i carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, squadriglia di Catania, hanno proceduto al controllo di 488 casolari, 43 mezzi e 366 persone. I militari hanno eseguito 87 perquisizioni tra domiciliari e personali arrestando 9 persone e denunciandone in stato di libertà 17. L’obiettivo principale era proprio quello di ricercare armi e droga.

Sequestrate armi e droga

I carabinieri hanno anche sequestrato 16 armi complessive, tra lunghe e corte, 800 grammi di esplosivo e 721 munizioni. In tutto hanno trovato oltre due chili di marijuana, 26 grammi di cocaina e 35 di hashish. Inoltre, sono state pianificate e attuate mirate attività di ricognizione di ampie porzioni del territorio per la mappatura e la catalogazione di bivacchi, passaggi secondari o cunicoli e per l’identificazione di soggetti sorpresi in queste aree inospitali della provincia.

Maxi operazione di camorra con ramificazioni in Sicilia

Nel maggio scorso vi fu anche una maxi operazione contro la camorra che ha interessato anche la Sicilia. Ad essere stati scoperti armi, esplosivi, omicidi e droga. C’è anche il ferimento del padre di un militare dell’arma fra le contestazioni ai clan camorristici Rega ed Esposito-Palermo finiti nel mirino di una vasta operazione dei carabinieri che ha portato alla notifica di 17 ordini di arresto in cinque province fra cui anche Agrigento.