furto aggravato

Viaggiano in tangenziale a bordo di una moto rubata spinta da un’auto

Scatta l’inseguimento della Polizia stradale lungo l’arteria catanese

Tre uomini tratti in arresto per furto aggravato in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale

Tre uomini in arresto per furto aggravato in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale da parte della Polizia stradale dopo essere stati inseguiti e bloccati sulla tangenziale di Catania.

Sulla tangenziale con lo scooter rubato

Nottata particolarmente movimentata, quella di qualche giorno fa per una pattuglia della Polizia Stradale impegnata in servizio di vigilanza stradale lungo la Tangenziale di Catania. Gli agenti, mentre transitavano nei pressi del km.1+700 della Tangenziale di Catania direzione sud, in prossimità del margine destro della carreggiata hanno notato un Honda Sh 300 con a bordo un uomo, spinto da un’auto con a bordo due uomini.

L’inseguimento della polizia

L’uomo in sella al motociclo, visti gli agenti, ha abbandonato il mezzo ostruendo il transito della pattuglia, salendo poi velocemente a bordo dell’autovettura che lo seguiva che fermatasi momentaneamente per poi prontamente ripartire. Dopo un breve inseguimento gli agenti li hanno fermati.

Il veicolo restituito

Il motociclo era stato appena rubato a San Giovanni La Punta e il conducente dell’autovettura guidava senza aver conseguito la patente di guida, pertanto è stato anche denunciato in stato di libertà per recidiva nel biennio. Il veicolo è stato restituito al proprietario ignaro dell’accaduto.