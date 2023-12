I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania insieme al personale del Reparto Nautico con il supporto di un’autobotte, un’autoscala ed una mezzo logistico, poco prima delle 11,00 di stamani, sono intervenuti per un incendio divampato a bordo di una nave ormeggiata al porto di Catania.

L’incendio si è sviluppato nell’area cabine e cucina per cause in corso di accertamento. Sono state segnalati tre componenti dell’equipaggio intossicati dal fumo, di cui uno trattenuto in ospedale. La nave, battente bandiera panamense, risultava carica di materiale ferroso.

Cambia il comandante dei vigili a Siracusa

Sebastiano Ugo Macchiarella, 59 anni palermitano, è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Siracusa a decorrere dal prossimo 20 dicembre, avvicendando Antonino Galfo che assumerà contestualmente l’incarico di comandante di Trapani.

L’inizio della carriera

Ingegnere civile trasporti ad indirizzo geotecnico, il neo comandante, dopo il servizio militare svolto in Friuli ed una breve esperienza professionale quale strutturista, al superamento del concorso pubblico per Direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994, ha prestato servizio al Comando di Savona dal 1995 al 2004, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione incendi, Polizia Giudiziaria e grandi rischi; ha poi fatto ritorno in Sicilia prestando servizio presso i Comandi di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, svolgendo gli incarichi di referente del Soccorso, Affari Generali e Formazione.

Primo dirigente nel 2023

Nel 2019 è stato trasferito presso la Direzione regionale VV.F. per la Sicilia in qualità di referente per il soccorso e la colonna mobile regionale e dal 2021 è stato in servizio a Roma, palazzo del Viminale, presso gli Uffici di staff del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Promosso primo dirigente nel luglio del 2023, a conclusione del corso di formazione, è stato incaricato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, Comandante dei vigili del fuoco di Siracusa.

Le missioni

Nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a tutte le principali missioni per calamità quali l’alluvione del Piemonte nel 1996, il sisma in Umbria e Marche del 1997, il sisma in Abruzzo del 2009, il sisma in Emilia del 2012, il sisma in Italia centrale del 2016 ed il sisma alle pendici dell’Etna del 2019. Tra la le attività di maggior prestigio, ha inoltre svolto l’incarico di Direttore tecnico dei soccorsi per la messa in sicurezza del Teatro Antico di Taormina finalizzata allo svolgimento del vertice G7 del 2017.

Il passaggio di consegne

Nella mattina del 20 dicembre presso la sede centrale dei vigili del fuoco di Siracusa, si svolgerà di passaggio di consegne in presenza del Prefetto, dell’arcivescovo e delle principali autorità cittadine.