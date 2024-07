Stop temporaneo al traffico sulla Palermo-Catania all'altezza di Enna

A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, l’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Enna (km 106). Lo rende noto Anas.

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita a Caltanissetta. Il percorso alternativo è costituito dalle SS640, SS626, 117 bis, SS192 con rientro in A19 a Mulinello. Traffico regolare in direzione Palermo.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la A19 nel più breve tempo possibile.

Si schianta con auto, morto 47enne su A20 vicino Milazzo

Un uomo di 47 anni di Catania ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes classe A, ed è morto in un incidente stradale autonomo nell’ autostrada A 20 nei pressi dello svincolo di Milazzo in direzione Messina. Un’altra persona che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto la Polstrada per accertare la dinamica e gestire il traffico.

Incidente mortale nel Messinese, la vittima un ragazzo di 26 anni

Incidente mortale nella notte a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente nei pressi di un semaforo lungo l’asse viario poco prima di piazza XXV Aprile, prima delle 4 del mattino. A perdere la vita un ragazzo di ventisei anni Alessandro Scalzo, che stava facendo rientro a casa con la moto dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale.

L’incidente sarebbe stato autonomo. Pare che dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote il giovane sia andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica per poi finire sull’asfalto, mentre la moto è scivolata in avanti. Sul posto gli agenti della polizia per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica.

Sul posto anche l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118 che però non può che constatare la morte del ragazzo: morte probabilmente immediata. Alessandro era figlio di Eugenio noto fioraio milazzese morto nel 2021 a causa del Covid. Alessandro lavorava su una delle navi della Caronte & Tourist, molto conosciuto a Milazzo e amato da tutti. Sul posto dell’incidente stamattina una folla di amici in lacrime.