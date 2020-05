per un totale di 137 posti anche in relazione all'emergenza covid19

Sono 71 gli operatori, fra personale della dirigenza e del comparto, che nell’ultimo mese hanno preso servizio all’Asp di Catania, con contratto di dipendenza o libero professionale.

Nel dettaglio: 19 dirigenti medici (di cui 7 con contratto di lavoro libero professionale), 2 dirigenti farmacisti

31 infermieri, 13 tecnici di laboratorio, 5 tecnici di radiologia, 1 operatore socio sanitario.

Con queste nuove risorse, dal 16 marzo ad oggi, per i servizi ospedalieri e territoriali dell’Azienda sanitaria, sono stati complessivamente arruolati 123 operatori.

La Direzione Strategica ha, inoltre, indetto concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 21 posti di Collaboratore professionale Assistente sociale; 32 posti di CPS Tecnico di Laboratori biomedico; 49 posti di CPS Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, (rif. delibera n. 430/2020); 5 posti di Dirigente chimico (disciplina Chimica analitica); 19 posti di Dirigente biologo (disciplina Patologica clinica – Laboratorio di analisi chimico-cliniche e Microbiologia); 11 posti di Dirigente psicologo (discipline Psicologia/Psicoterapia), (rif. delibera n. 457/2020).

I termini per la presentazione delle istanze decorreranno dalla data di pubblicazione dei bandi sulla Guri.

Rimangono aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso per la formazione di elenchi a fine di reclutamento personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza COVID-19.

I profili professionali richiesti sono: infermieri medici specialisti in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d’emergenza e urgenza, medicina interna, malattie dell’apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti.

Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “bandi di concorso” del sito aspct.it, ovvero al seguente link https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/liberi-professionisti/.

L’Asp di Catania recluta dunque nuove figure professionali da destinare alle proprie strutture sanitarie anche per far fronte all’emergenza Covid19 che negli ospedali siciliani sta impegnando un numero elevatissimo di medici ed infermieri. Una scelta strategica molto importante in vista della tanto attesa Fase 2 che partirà dal 4 maggio, nella quale si spera che non ci sia un aumento dei contagi ma le strutture sanitarie si attrezzano per farsi trovare pronte.