Evaso dalla comunità dove era ai domiciliari

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Alfredo Salvatore Del Popolo Cupillo, 29 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a seguito dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto.

L’uomo è evaso dalla comunità dove stava scontando gli arresti domiciliari per rapina aggravata ed è stato rintracciato dai “Falchi” della Squadra Mobile mentre si aggirava in auto, nonostante l’emergenza in atto, nel quartiere di Librino.

L’attività investigativa svolta dai poliziotti ha permesso di porre fine a una “latitanza”, che durava da oltre un mese, di un uomo già più volte arrestato in quanto ritenuto responsabile di numerose rapine seriali ai danni soprattutto di farmacie. Sono in corso indagini per accertare la responsabilità dell’arrestato in merito a ulteriori episodi di rapine violente, perpetrate nelle ultime settimane in città, ai danni di esercizi commerciali e sempre con particolare riferimento a farmacie.