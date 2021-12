tutte le opportunità

Opportunità di lavoro in Sicilia con i grandi brandi della moda e della ristorazione

Nike, Sephora, La Rinascente e Primark cercano personale

Ecco dove e come presentare la domanda.

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia. I grandi brand dell’abbigliamento e della ristorazione sono alla ricerca di personale nell’Isola. In particolare, tra i marchi che offrono lavoro troviamo: Nike, Sephora, Old Wild West, La Rinascente e Primark. Diversi i profili richiesti e differenti ovviamente le mansioni da ricoprire: ecco tutti i dettagli.

Lavorare con la Nike

Si comincia con Catania, dove lo store della Nike – la grande multinazionale che si occupa principalmente della produzione e della vendita di scarpe e abbigliamento sportivi, accessori e altro – ricerca “un sales associate”.

Ecco le capacità richieste per questa posizione: uno o più anni di servizio alla clientela e/o esperienza nel retail; passione per il brand Nike; eseguire le operazioni matematiche di base, incluse somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione; saper comunicare efficacemente nella propria lingua, in modo verbale e scritto; capacità di eseguire compiti diversi in un ambiente dinamico; capacità di lavorare efficientemente con gli altri in un ambiente orientato al lavoro di squadra e di offrire un servizio eccellente alla clientela. Per tutte le informazioni sulle mansioni e per inviare la candidatura, basta visitare il sito ufficiale Nike.

Altre opportunità a Catania

Restando a Catania, ecco le altre opportunità di lavoro.

Primark, l’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento e articoli per la casa, ricerca per Catania uno Store Manager e un Department Manager; Sales Floor Supervisor. Entrambi sono full time. Info e candidature sul sito Primark.

Opportunità anche con La Rinascente, famosa catena di grandi magazzini italiana, che ricerca un addetto visual merchandiser per lo store di Catania. I requisiti necessari sono: laurea in ambito artistico o percorso equivalente; precedente esperienza tra i 1 e 2 anni in ruolo simile maturata in aziende operanti nel settore retail; orientamento all’obiettivo; capacità relazionali e comunicative; passione per il settore Fashion and Luxury; conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere; elevata flessibilità, attenzione al dettaglio, problem solving iniziativa, commitment. Su sito de La Rinascente, tutte le informazioni per presentare candidatura.

Nel settore ristorazione c’è Old Wild West, la più grande catena Burger & Steak House d’Italia, che ricerca operatori di cucina per il ristorante di Catania. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella medesima mansione; capacità di lavorare in team; flessibilità oraria; disponibilità al lavoro part time; autonomia negli spostamenti. Tutti i dettagli e la pagina per candidarsi sono sul sito dell’azienda.

A Palermo

Spostandoci nel Capoluogo siciliano, a Palermo Sephora, la multinazionale di profumerie francese, ricerca per lo store di Palermo in via Maqueda, un beauty advisor.

I requisiti richiesti sono: esperienza pregressa in ruoli analoghi preferibilmente in contesti retail multinazionali dinamici; conoscenza dei principali KPI del commercio; agilità, dinamismo e flessibilità; forte orientamento ai risultati; alta predisposizione al lavoro in team; diploma di scuola superiore; buona conoscenza dell’inglese, gradita conoscenza del francese.

Per candidarsi, basta cliccare sul bottone Candidati Ora, presente sul sito ufficiale, nella pagina dell’offerta.