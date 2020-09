Ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Palagonia (CT) hanno arrestato un 56enne, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali aggravate.

Al termine di una lite avvenuta in un’area di servizio in via Vittorio Emanuele, l’uomo ha colpito con schiaffi, pugni e calci una donna di 34 anni. Si tratta delle ex compagna che aveva deciso di troncare la relazione con l’uomo il quale oltre alle percosse, con una brusca manovra eseguita con la propria auto ha trascinato in terra la donna poi è fuggito.

La donna ha quindi chiamato i Carabinieri denunciando i soprusi patiti dopo aver deciso di troncare la relazione. I Carabinieri dopo aver analizzato le immagini registrate dalle telecamere attive all’interno dell’area di servizio che non hanno lasciato alcun dubbio circa l’identità del soggetto e dei fatti reato cui si era reso responsabile, hanno fermato l’uomo e messo ai domiciliari. La ragazza per le ferite riportate, è stata trasportata all’ospedale di Militello Val di Catania.