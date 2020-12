L'arresto dopo la segnalazione

I cittadini segnalano e l’Arma interviene arrestando uno spacciatore in via Monsignor Domenico Orlando a Catania. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno fermato il 25enne catanese Carmelo Enrico Privitera, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Alcuni cittadini residenti in zona lamentavano, in particolar modo nelle ore serali, la presenza di spacciatori, con a seguito l’affezionata clientela, all’interno del parcheggio ubicato in via Monsignore Domenico Orlando vicino ai locali dell’ex Racchetta. I militari hanno potuto accertare come il giovane pusher giungesse nei pressi dell’area di parcheggio a bordo di uno scooter Honda SH e preso contatto con l’acquirente di turno effettuasse la cessione in cambio del denaro pattuito.

Censite diverse cessioni, i carabinieri sono intervenuti bloccando e perquisendo lo spacciatore, cui son state trovate addosso 5 dosi di marijuana. Estesa la perquisizione nella sua abitazione, i militari sono riusciti a scovare e sequestrare una sacca, nascosta nell’armadio della camera da letto, contenente: 71 dosi di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione, 50 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la sostanza stupefacente da porre in vendita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato un altro 25enne. I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane pusher all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 115 euro in contanti, presumibile introito dell’attività illecita, 6 dosi di marijuana e 1 bilancino elettronico di precisione. I carabinieri, al momento dell’accesso, hanno trovato in casa anche uno dei clienti del pusher, un ramacchese di 35 anni, che ovviamente è stato segnalato all’U.T.G. per uso personale di sostanze stupefacenti.