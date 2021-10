allerta rossa in sicilia orientale

Il maltempo in Sicilia ferma vannini e tamponi negli Hub delle province di Messina e Catania.

La situazione nel Messinese

A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche previste per oggi 25 ottobre, il commissario per l’emergenza covid-19 di Messina, prof. Alberto Firenze, ha disposto la chiusura di tutti gli Hub vaccinali di Messina e provincia.

Resteranno chiusi il Centro vaccinale Santo Stefano di Camastra, l’Hub Fiera Messina, l’Hub PalaRescifina di Messina, il Centro Vaccinale di Milazzo Parco Corolla, il Centro Vaccinale di Patti, il Centro Vaccinale di Brolo, il Centro Vaccinale di Capo D’Orlando, il Centro Vaccinale di Lipari, Villa Ragno a Santa Teresa Riva, e il Centro vaccinale a Taormina Via Croce Rossa ex locali Aias.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha scritto su Facebook: “Stiamo molto attenti. La situazione meteorologica è preoccupante”.

La situazione nel Catanese

Già da ieri, stessa situazione in provincia di Catania. Dalle 13.30 di ieri, a causa dell’allerta meteo, sono state sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale.

Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per ieri pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

“Lo stop – ha spiegato il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Gli altri Hub vaccinali il pomeriggio sono chiusi, ma potrebbero restare chiusi anche nella giornata di domani. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale”.

Scuole e cimiteri chiusi

Anche le scuole rimarranno chiuse, come annunciato dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Disposta la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati ricadenti nel Comune di Catania, dei Cimiteri Comunali fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme, del Giardino Bellini e di tutti i parchi Comunali.