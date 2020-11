L'avviso della Protezione Civile

La Protezione civile regionale ha comunicato un rapido peggioramento delle condizioni meteo nella Sicilia orientale etnea, con codice di rischio idrogeologico già classificato arancione. Secondo il Centro funzionale multirischio regionale si prevedono ulteriori fenomeni temporaleschi, anche nella zona di Catania che nelle prossime ore potrebbero essere accompagnati da rovesci di maggiore intensità, fulmini, forte vento e mare mosso. La protezione civile comunale nel pomeriggio ha attivato il COC e i presidi delle zone a rischio.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di rimanere a casa e usare la massima la necessaria prudenza per uscire dalla propria abitazione. In particolare, di evitare l’uso di mezzi a due ruote come moto, motocicli e biciclette e di stare lontani dai corsi d’acqua.

Per ogni segnalazione si potrà chiamare il numero 095/484000, che corrisponde al Centro segnalazione emergenze della Protezione civile comunale di Catania, attivo 24 ore su 24. Si potranno inviare anche email all’indirizzo protezionecivile@comune.catania.it