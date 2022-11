Maltempo in Sicilia, interventi dei vigili a Catania, conclusa esercitazione nel Trapanese

26/11/2022

Diciotto interventi conclusi dai vigili del fuoco del comando provincia in tutto il territorio di di Catania da inizio turno, otto per quanto riguarda il maltempo. Due riguardano il dissesto statico di elementi costruttivi, uno a Caltagirone e uno nel capoluogo, uno e uno, sempre a Catania, per danni fatti da un corso d’acqua. I pompieri non hanno segnalato nessun tipo di particolare criticità.

Esercitazione dei vigili in Sicilia

Si è conclusa dopo quattro giorni, l’esercitazione di “Colonna Mobile 2022” dei Vigili del fuoco della Sicilia, che ha visto anche il Comando di Trapani impegnato in quattro scenari di intervento e in varie attività addestrative. Gli scenari operativi sono stati per i nuclei NBCR ad Enna, per i nuclei SAF a Segesta, nonchè i moduli RECS (Ricognizione Esperta per la Caratterizzazione Strategica) attraverso il metodo del Quick Triage degli edifici interessati dal sisma, a Poggioreale Antica.

In particolare l’attività SAF a Segesta, si è svolta in un sito in prossimità delle Terme Segestane con attività esercitativa pianificata sulla base di complessi interventi di soccorso ivi realmente accaduti. L’attività esercitativa ha visto la mobilitazione di circa 50 vigili del fuoco, mentre le attività addestrative in TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) e sugli applicativi installati sull’UCL (Unità di Comando Locale) sono stati 38 le unità VVF del Comando di Trapani.

Le previsioni meteo

Ad un mese da Natale “il freddo non è ancora arrivato, ma il maltempo di stampo autunnale colpirà le regioni meridionali per tutto il weekend con potenziali fenomeni alluvionali. Accade per effetto di un nuovo ciclone sul Mar Tirreno che genererà o piogge torrenziali, specie verso la Calabria ionica con venti di tempesta”, sono le previsioni Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che aggiunge:

“Le prime piogge, a tratti forti, arriveranno in Sardegna e poi verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, dal pomeriggio. Anche sul settore tirrenico tra Lazio e Campania giungeranno i primi rovesci, in serata”.