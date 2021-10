Il vicepresidente del consiglio comunale Carmelo Nicotra “C’è bisogno di tutti”

Utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per la pulizia delle strade che portano i segni del nubifragio e del maltempo che in questi giorni stanno colpendo Catania. Un modo per affrontare il dopo emergenza in modo più agevole. Carmelo Nicotra, vicepresidente del consiglio comunale, invita il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese ad usufruirne.

“Invito il sindaco Salvo Pogliese ad accogliere l’appello del signor Massimiliano Zuccarello (percettore del reddito cittadinanza) che ha dato la sua disponibilità ad occuparsi anche della pulizia della strada dove abita”.

“Momento difficile, c’è bisogno di tutti”

Nicotra aggiunge: “in un momento così difficile per la nostra città c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Ben venga, quindi, la disponibilità del signor Zuccarello, ribadita ieri sera nel corso della trasmissione ‘Non è l’arena’. In tal senso sarebbe di grande utilità per la città potersi avvalere dei percettori del reddito di cittadinanza per colmare, anche temporaneamente, i vuoti di organico e affrontare più agevolmente il dopo emergenza in seguito ai danni provocati dal maltempo. Insomma: è il momento di attingere dal bacino dei percettori del reddito di cittadinanza per interventi di pubblica utilità”.

Tutto chiuso oggi e domani

Tutto chiuso oggi e domani a Catania. Il sindaco Salvo Pogliese ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all’aperto) ad eccezione delle farmacie, degli esercizi di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, nonché chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali, valevole nei prossimi 28 e 29 Ottobre.

Chiusi negozi, mercato, scuole uffici

Il provvedimento scaturisce dall’incontro Prefettizio alla presenza del Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile laddove è stata ribadita l’esigenza di prevenire e pianificare tutti le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica e dall’ordinanza del Prefetto che dispone la chiusura degli uffici pubblici ad eccezione di quelli ritenuti essenziali per la provincia di Catania, considerato che il nuovo Bollettino Meteo emanato dalla protezione civile regionale nel pomeriggio di ieri con le previsioni meteo delle prossime ore, suggerisce l’adozione di articolate misure di sicurezza di protezione civile da adottare nelle varie fasi di allarme misure.

Appello a restare in casa ed a non transitare sotto ponti, insegne o pali

Pertanto, per tutto oggi e per la giornata di domani chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati; la chiusura delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all’aperto) ad eccezione delle farmacie, degli esercizi di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità.

Nonché chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali; chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali (Gabinetto del Sindaco e uffici di supporto agli organi (Giunta e Consiglio comunale), Uff. protocollo generale, Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione, Servizio Verde, Anagrafe e Stato civile in sede centrale e presso le varie sedi distaccate); chiusura dei Cimiteri Comunali fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme.

Ed ancora chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati; chiusura del Giardino Bellini e tutti i Parchi Comunali; limitazione dell’uso dell’auto e il divieto alla circolazione di cicli e motocicli; ai cittadini viene chiesto di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/ esondazione, frane e smottamenti di terreno; di stare lontano da alberi e strutture precarie e cartellonistica; alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili.