I lavori inizieranno a breve

Ammontano a 1,8 milioni le risorse impiegate per i lavori da avviare nelle case popolari di due comuni in provincia di Catania. I lavori inizieranno a breve, come ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. “Entro poche settimane uomini e mezzi a lavoro a Piedimonte Etneo e Zafferana Etnea, per lavori di risanamento abitativo da circa 1,8 milioni di euro voluti dal Governo Musumeci. In via Gaetano Puglisi, a Piedimonte, avviamo la manutenzione straordinaria di 40 alloggi di edilizia pubblica”, dice Falcone.

Si interverrà dai tetti alle aree comuni, dopo che da anni non veniva effettuata alcuna opera. A Zafferana, invece, risanamento e messa in sicurezza da 342mila euro per i 20 appartamenti Iacp di via Imbriani. “Dopo aver lavorato su stanziamenti e progetti, il Governo Musumeci ha lanciato la sfida della cantierabilità delle opere pubbliche in Sicilia. Oggi cogliamo ottimi risultati, grazie anche all’impegno di stazioni appaltanti come l’Iacp di Acireale, tesi a restituire dignità abitativa ai cittadini e a recuperare il patrimonio pubblico della Regione”, dichiara Falcone, rendendo nota l’avvenuta aggiudicazione, da parte dell’Iacp di Acireale, di due interventi di manutenzione straordinaria voluti dal Governo Musumeci a Piedimonte Etneo e Zafferana Etnea, nel Catanese.

Ad aggiudicarsi la sistemazione dei tetti e l’eliminazione pericoli per i 40 alloggi E.r.p. di via Gaetano Puglisi a Piedimonte Etneo è stata la ditta Nuova costruzioni Srl di Agrigento, con il 32,567 per cento di ribasso. Alla Cm Costruzioni Snc, sempre dall’Agrigentino, con un ribasso del 26,897 per cento, è stata invece affidata la manutenzione straordinaria dei 20 alloggi di via Renato Imbriani.