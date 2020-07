i due progetti riguardano sessanta appartamenti

“Da lunghi anni le famiglie residenti chiedevano interventi di manutenzione e ripristino del decoro per le proprie abitazioni. Oggi il Governo Musumeci interviene con oltre un milione 800mila euro per restituire dignità agli alloggi popolari a Piedimonte Etneo e Zafferana Etnea, attingendo a risorse finanziarie che da tempo attendevano di essere investite sul territorio”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando lo stanziamento in favore dell’Istituto autonomo case popolari di Acireale per due progetti di ristrutturazione di ben 60 alloggi popolari in totale fra Piedimonte Etneo e Zafferana Etnea.

“A Piedimonte – illustra Falcone – abbiamo destinato più di un milione e 200mila euro per la manutenzione delle 40 abitazioni di via Gaetano Puglisi, mentre su Zafferana la cifra assegnata per un analogo intervento sui 20 alloggi di via Imbriani è di circa 566mila euro. Con questi finanziamenti recuperiamo il patrimonio abitativo pubblico della Regione e manteniamo l’impegno nei confronti di cittadini e Comuni. Nei prossimi giorni – conclude Falcone – saremo in sopralluogo sul posto per incontrare le comunità locali e consegnare i decreti”.

Lo scorso 11 giugno, la Regione ha dato notizia, dell’aggiudicazione, dopo 20 anni di attesa, dei lavori di completamento di alloggi popolari ad Augusta.

“Dopo quasi vent’anni di attese vane e disagi per le famiglie, avviamo un cantiere da oltre due milioni di euro che restituirà dignità e decoro a una parte importante del patrimonio edilizio pubblico della città” ha affermato il presidente della Regione, Nello Musumeci, in merito al completamento dei lavori dei 90 alloggi popolari dell’Iacp in contrada Scardina, ad Augusta, per cui sono stati messi a disposizione 2 milioni e 650 mila euro.

“Archiviamo finalmente una pagina di degrado abitativo di cui avevamo preso cognizione anche con un sopralluogo – aveva aggiunto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – intervenendo attraverso il puntuale ed efficiente lavoro dell’Istituto autonomo case popolari di Siracusa, recependo appieno le istanze del territorio”.