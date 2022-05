Marcello Motta è stato nominato responsabile Enti locali nella provincia di Catania di Noi con l’Italia. Lo rende noto Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia.

Voluto da Marco Forzese

“Marcello Motta è il nuovo responsabile Enti locali di Noi con l’Italia a Catania e provincia – dice Massimo Dell’Utri in una nota -. Ho accolto con entusiasmo l’indicazione fornita dal nostro coordinatore provinciale, Marco Forzese che potrà contare anche sull’esperienza politica e amministrativa di Motta nell’importante lavoro condotto sino ad oggi per far crescere nel territorio etneo il consenso sul nostro partito, protagonista nel Paese tra le forze di Centro, alla vigilia d’importanti consultazioni elettorali e in una congiuntura molto delicata dal punto di vista sociale ed economico. A Marcello Motta il pieno sostegno della nostra comunità politica e l’augurio di buon lavoro”.

Noi con l’Italia sosterrà candidatura di Maurizio Croce

Noi con l’Italia sosterrà la candidatura a sindaco di Maurizio Croce a Messina. Lo ha deciso l’ufficio di presidenza. “Avevamo già manifestato il nostro gradimento sulla persona di Croce – commenta Saverio Romano, vicepresidente nazionale del partito – già nelle scorse settimane ma abbiamo voluto che su questa candidatura di centrodestra si raccogliesse la più ampia condivisione possibile, anche grazie al lavoro e al dialogo avviati dal nostro coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e provinciale Roberto Corona, unitamente ai componenti del direttivo di Messina e ai dirigenti provinciali di Noi con l’Italia. A Maurizio Croce, a cui riconosciamo capacità amministrative e preparazione tecnica, il nostro pieno appoggio politico”.