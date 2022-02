portato all’ospedale di Catania

Nel tardo pomeriggio d’ieri, 20 febbraio 2022, il cacciatorpediniere Luigi Durand De La Penne e la fregata Marceglia, navi impegnate nell’Operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo centrale, hanno prestato soccorso a un marittimo imbarcato su un motopesca nazionale che a seguito di un incidente a bordo risultava ferito a una mano.

La richiesta di soccorso

La Nave Marceglia, ricevuta la richiesta di soccorso via radio, ha inviato a bordo dell’imbarcazione un team sanitario per prestare le prime cure all’infortunato. Poi, valutato necessario il trasferimento dello stesso presso una struttura ospedaliera, il marittimo – non in pericolo di vita – è stato trasferito mediante elicottero di nave De La Penne presso l’ospedale di Catania per le cure specialistiche.

Le attività della marina Militare

La Marina Militare, da sempre impegnata nella condotta di attività di presenza e sorveglianza a tutela degli interessi nazionali sul mare, grazie alle capacità d’intervento insite nello strumento aeronavale, svolge una costante attività di vigilanza marittima, capacità già consolidata e indispensabile per la tutela degli interessi nazionali tra cui meritano particolare menzione le attività di controllo della costituenda Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale, intesa come estensione, verso l’alto mare, della domestic jurisdiction in materia di tutela dell’ambiente marino e delle connesse risorse economiche (naturali, minerarie ed energetiche).

I precedenti

Nelle scorse settimane un marittimo filippino colto da malore ed imbarcato a bordo della nave mercantile Sirius è stato soccorso dalla guardia costiera che ha proceduto ad una evacuazione medica. L’episodio si è verificato ieri, 9 gennaio, a circa 90 miglia a sud-est di Catania. La missione di soccorso è stata disposta dalla centrale operativa del comando generale del corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, che ha autorizzato l’imbarco di personale sanitario del Cirm (Centro Internazionale Radio Medico) sull’elicottero della guardia costiera per l’evacuazione medica e prestare i primi soccorsi all’uomo.

L’elicottero è giunto sulla nave in 20 minuti

Ricevuta la richiesta di intervento dal Comandante della nave mercantile, alle 15.10 l’elicottero in configurazione S.A.R. (ricerca e soccorso) “NEMO 11-07” della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania è decollato dall’aeroporto di Fontanarossa per dirigere verso il mercantile, che in quel momento incrociava le coste siciliane.

Alle 15.30 il marittimo è stato trasbordato sull’elicottero tramite l’aerosoccorritore della guardia costiera per il successivo trasferimento presso una struttura sanitaria, a cui è giunto alle 16.20 atterrando sulla piattaforma dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato consegnato ai medici per le cure del caso.