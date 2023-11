Nuovo episodio di violenza

Nuova aggressione, con tanto di minaccia con coltello, ad un autista della Amts a Catania. Denunciano l’episodio con una nota i segretari generali di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, insieme con il segretario territoriale UilT con delega al Trasporto Pubblico Michele Bonvegna.

“Nella tarda mattinata di oggi in via Cristoforo Colombo a Catania il conducente di un bus di linea è stato picchiato e minacciato con un coltello da un passeggero, per non avere consentito che il suo aggressore scendesse dove e come voleva lui! Gli episodi di ordinaria follia ai danni di personale dell’Amts si moltiplicano in modo inquietante per i lavoratori dell’Azienda, per gli utenti, per i cittadini. Crediamo quindi che la questione meriti approfondimento al prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Facciamo appello, in tal senso, al prefetto”.

“Solidarietà alla vittima, assicurata assistenza sindacale e legale”

E proseguono: “Esprimiamo – dicono Meli, Bonaventura e Bonvegna – solidarietà alla vittima cui assicuriamo anche assistenza sindacale e legale come abbiamo già fatto in passato ai molti, troppi, lavoratori di Amts presi assurdamente e brutalmente di mira da passeggeri e automobilisti. Questi episodi accrescono il senso di insicurezza, che è fortemente diffuso tra i catanesi, e meritano risposte adeguate da tutti”.

Motociclista aggredisce autista bus Amts Catania, denunciato dalla polizia

Questo è soltanto l’ultima aggressione in ordine cronologico. Altri episodi si sono verificati di recente sempre nel capoluogo etneo. Un motociclista ad inizio novembre, ha aggredito un autista dell’Amts di Catania per un diverbio sulla precedenza in strada è stato identificato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Sull’episodio hanno indagato agenti delle volanti della questura.

L’aggressione, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuta ieri pomeriggio in via Aurora. Il motociclista avrebbe affiancato l’autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, prima avrebbe prima schiaffeggiato l’autista e poi colpito con un pugno il vetro retrovisore.

La vittima ha riportato delle ferite a un braccio destro causate dai frammenti dello specchio andato in frantumi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per le cure del caso.