a Palagonia fermato un 29enne

I Carabinieri di Catania hanno arrestato Giuseppe Barbagallo, 34 anni, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo, nel corso di un posto di blocco, al fine di evitare l’alto, ha investito un militare mentre era a bordo di uno scooter in compagnia della convivente. Il Carabiniere è caduto a terra ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.

L’uomo è stato denunciato anche perchè era alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata e, che, il veicolo, era sprovvisto di copertura assicurativa.

Un altro arresto simile è avvenuto a Paternò dove i Carabinieri hanno arrestato uno spacciatore che è fuggito all’alt per evitare il controllo. Lorenzo Liberatore è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stato visto sfrecciare in via Mureno, a bordo del suo scooter e è stato fermato per un controllo. L’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato. In tasca aveva una busta di cellophane con 54 grammi di marijuana. Nella sua casa i Carabinieri hanno trovato un’altra busta, consegnata dall’uomo, con 36 dosi di marijuana, e un bilancino di precisione.

Droga anche a Palagonia dove i Carabinieri hanno fermato un 29enne. L’uomo è stato visto in Contrada Albanella entrare all’interno di un immobile di sua pertinenza. I militari lo hanno bloccato e dopo averlo perquisito lo hanno trovato in possesso di 7 dosi di marijuana, confezionate per la vendita al minuto, 3 bilancini di precisione e la somma di 175 euro, ritenuta provento dello spaccio. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.