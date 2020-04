L'arresto lungo la lungo la SS284

Il personale del Commissariato di Adrano (Ct) ha arrestato Franco Alessandro di 52 anni e Nunzio Asero di 49 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana.

Nel tardo pomeriggio dell’11 aprile, durante un servizio di pattugliamento lungo la SS284 con posto di controllo allo svincolo Adrano Naviccia, è stata controllata l’auto su cui c’erano i due uomini.

In seguito alla perquisizione sono stati trovati due involucri, uno in lamina di alluminio e uno in cellophane trasparente con 1,5 grammi di marijuana e 5,2 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e i due arrestati.