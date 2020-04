Arresti a Catania e Paternò

I Carabinieri di Catania hanno arrestato il 29enne Francesco Occhione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I limitari hanno pedinato l’uomo che, a bordo di un scooter, consegnava a domicilio la droga. È stato fermato in via Santa Marie della Catena. Una volta bloccato, è stato perquisito, che hanno trovato nelle sue tasche 130 euro.

Nella sua casa c’erano, invece, 20 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto occultate all’interno del vano che ospita il contatore elettrico. L’uomo è stato sanzionato per la violazione alle norme per il contenimento epidemico da coronavirus, è posto ai domiciliari.

A Paternò i Carabinieri del Nucleo hanno arrestato il 20enne Giuseppe Mammataro e il 24enne Barbaro Luca Maria Cosentino, perché responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono stati fermati al centro commerciale Etnapolis a bordo di un’auto. Sotto il tappetino del passeggero anteriore i militari hanno trovato una busta di cellophane con 320 grammi di marijuana e 2,490 euro. I due, sanzionati anche per la violazione alle disposizioni governative, sono stati posti agli arresti domiciliari.