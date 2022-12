I nomi dei 31 arrestati

Operazione antimafia a Catania, coordinata dalla locale Dda, della Polizia che ha eseguito una misura di custodia cautelare nei confronti di 31 persone ritenute affiliate al clan mafioso ‘Cappello – Bonaccorsi’, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco.

Un corriere calabrese seguito dalla polizia

L’operazione è stata denominata Kynara. Le indagini hanno consentito in particolare di documentare un traffico di stupefacenti sull’asse Calabria – Sicilia. Il provvedimento accoglie gli esiti di una attività investigativa avviata nel mese di agosto 2020. L’indagine è sorta dopo il monitoraggio di un corriere calabrese che aveva consegnato un partita di droga nel quartiere San Cristofaro. Le indagini hanno consentito di rilevare la diversificazione dei ruoli rivestiti dai vari appartenenti all’associazione che si occupavano delle diverse mansioni necessarie alla conduzione del traffico di droga.

I carichi di droga gestiti dalla mafia

È stato documentato l’arrivo dei carichi che arrivavano a Catania dalla Calabria e gli incontri con i corrieri per la cessione della sostanza che avvenivano in località prestabilite. Inoltre, sono state effettuate numerose attività di riscontro con diversi sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in tutto 41 kg di cocaina e 2 kg di hashish, e di armi, una pistola revolver con matricola abrasa e nr. 41 cartucce cal. 32.

I nomi dei 31 arrestati

Di seguito i nomi dei 31 coinvolti nell’operazione. Tra questi 23 destinatari della custodia cautelare in carcere e 7 della misura degli arresti domiciliari. Nello stesso contesto, inoltre, è stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania il quale ha disposto l’applicazione della misura del collocamento in comunità nei confronti di un soggetto minorenne all’epoca dei fatti contestati.

Custodia cautelare in carcere

Alberto Bassetta (cl.1990);

Emanuele Cataneo (cl.1968);

Giuseppe Celentano (cl.1992);

Giuseppe Condorelli (cl.1982);

Giovanni Costa (cl.1984);

Corrado Di Mare (cl.1979);

Concetto Paolo Ficara (cl.1976);

Aurora Finocchiaro (cl.1999);

Vito Finocchiaro (cl.1978);

Antonino Florio (cl.1974);

Salvatore Mancarella (cl.1950);

Alessandro Marsengo (cl.1987);

Francesco Marzano (cl.1977);

Orazio Maugeri (cl.1972);

Sebastiano Miano (cl.1994);

Sebastiano Fabio Musumeci (cl.1971);

Paolo Nicita (cl.1979);

Crocifissa Maria Ravasco (cl.1971);

Gaetana Ravasco (cl.1969);

Sebastiano Tanasi (cl.1991);

Ignazio Villari (cl. 1965);

Michele Vinciguerra (cl. 1967);

Saverio Zoccoli (cl. 1984).

Arresti domiciliari

Luigi Cipolla (cl.1991);

Caterina Ficara (cl.1973);

Fortunata Ficara (cl.1975);

Rosa Nieli (cl. 1985);

Giuseppe Paviglianiti (cl.1993);

Agatino Prima (cl. 1968);

Maria Jessica Vinciguerra (cl. 1992).

Collocamento in comunità

Z. G. (cl. 2004).