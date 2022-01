Il piccolo è ricoverato nel catanese ed ha altre patologie

Un bimbo di appena due mesi contagiato dal covid19 rischia di morire all’ospedale San Marco di Catania. L’equipe medica del reparto di Pediatria, che al momento è riconvertito per la cura esclusivamente di pazienti che hanno contratto il coronavirus, stanno cercando in tutti i modi di salvarlo. Ha una forte infiammazione ai polmoni e per questo è sottoposto a “ventilazione extracorporea”. In pratica si sta tentando di far riposare i polmoni, con una respirazione quindi artificiale, in attesa che la fase acuta del virus possa attenuarsi.

Condizioni gravi

Sono gli stessi medici del nosocomio a confermare che le condizioni del neonato sono molto gravi. Anche perché a quanto pare il piccolo soffre di patologie pregresse e questa infezione da covid19 ha ovviamente fatto precipitare il quadro clinico. Oltretutto è stato concepito, proprio per queste complicazioni, ad una nascita prematura.

In Sicilia triste precedente

In Sicilia nell’estate scorsa vi fu un picco di contagi di bambini e anche neonati. Il caso più drammatico riguardò Ariele, la bimba di 11 anni di Casteldaccia morta dopo 16 giorni di ricovero all’ospedale Di Cristina dopo avere contratto la variante Delta del Covid. Purtroppo nel periodo estivo vi fu una catena di ricoveri, a cominciare da una bimba nata nell’agrigentino di appena 10 giorni che finì ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Cervello di Palermo. Contemporaneamente a lei vi erano altri due neonati, figli di due donne diverse ma entrambe positive al Covid19.