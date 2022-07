Un 57enne è incappato a Catania nei controlli dei carabinieri

Denunciato perché beccato mentre passeggia tranquillamente, come se nulla fosse, sotto casa mentre è agli arresti domiciliari. Quell’uscio di casa in realtà non lo avrebbe potuto varcare. Ed è finito di nuovo nei guai a Catania un uomo di 57 anni, denunciato dai carabinieri per evasione. Una boccata di ossigeno gli è costata cara, spinto forse fuori casa dall’afa di questi giorni. Fatto sta che non avrebbe potuto farlo per via della misura cautelare. Per l’esattezza è finito nella rete dei fitti controlli dei militari dell’Arma nel contesto di un ampio piano operativo di controllo del territorio.

Il contesto dell’operazione

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa che è stato predisposto a largo raggio nelle aree periferiche del capoluogo.

Fari sul difficile quartiere di San Giovanni Galermo

Nella mattinata i militari hanno predisposto un dispositivo nel quartiere di San Giovanni Galermo con l’impiego di pattuglie dinamiche che hanno svolto diversi posti di controllo mirati a verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Nella circostanza, cinque automobilisti, tra quelli controllati, sono stati sanzionati amministrativamente perché alla guida, a vario titolo, con la patente scaduta di validità o a bordo di veicoli privi della copertura assicurativa o senza la prevista revisione periodica, con fermo o sequestro amministrativo per i 2 veicoli.

I pregiudicati nel mirino

Nello stesso contesto operativo i carabinieri hanno proceduto a verificare la presenza in casa di una ventina di persone sottoposte a misure cautelari. In questo ambito, i carabinieri della stazione di Nesima hanno denunciato un 57enne catanese con l’accusa di evasione. L’uomo, nello specifico, veniva sorpreso mentre passeggiava tranquillamente sotto casa violando quindi gli obblighi imposti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui è stato nuovamente sottoposto su disposizione dell’autorità giudiziaria.