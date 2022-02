La misura riguarda un anziano già con precedenti per maltrattamenti

Pedina la moglie e la figlia, le minaccia anche via telefono rendendo la loro vita un tremendo incubo. Adesso però la Procura ha stabilito per lui gli arresti domiciliari. Si sono rivelati insufficienti le misure adottate nei suoi confronti in passato. Evidentemente troppo blande per evitare che potesse essere un pericolo. Agli arresti domiciliari finisce un 74enne di Catania.

Il provvedimento

Su delega della Procura della Repubblica di Catania, i carabinieri della stazione di Piazza Verga hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del tribunale nei confronti di un catanese 74enne. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare a seguito di reiterati episodi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha violato con diverse condotte gli obblighi che gli erano stati imposti dal precedente provvedimento.

Una minaccia

L’anziano, infatti, avrebbe più volte seguito la figlia e la moglie fermandole per strada nel tentativo di parlare con la coniuge, rendendosi anche autore di minacce telefoniche nei loro confronti. Il 74enne è stato così sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico.

Altro caso di violenza

Appena qualche giorno fa un altro analogo caso di violenza si era verificato sempre nel catanese. Protagonista un giovane di 28 anni che in compagnia di altri tre “amici” aveva minacciato di dar fuoco al palazzo. Il motivo? In uno degli appartamenti abitava l’ex fidanzata, con cui ha avuto anche due figli, che nel frattempo si è ricostruita una sua vita e adesso convive con un altro uomo. Accecato dalla gelosia ha tentato l’ennesimo estremo gesto ma questa volta è stato arrestato. E’ accaduto a Misterbianco, nel catanese. Ad intervenire in quel caso i carabinieri della locale tenenza allertati da una richiesta di aiuto telefonica giunta da una 26enne che, insieme al compagno, stava subendo proprio in quel momento gravi minacce ed insulti sotto casa dal suo ex fidanzato, spalleggiato da altri tre giovani.