La denuncia del consigliere Orazio Grasso

Incidente ieri pomeriggio in via Renato Imbriani. Una ragazza è stata investita da una macchina che non si è accorta della presenza del pedone. Immediato l’intervento dei soccorsi con l’autoambulanza che ha portato la ragazza in ospedale. Passato questo, resto comunque lo stato di allarme per la sicurezza e l’incolumità nelle strade della circoscrizione di “Borgo-Sanzio”.

In particolare, su via Renato Imbriani, il consigliere del III municipio di Orazio Grasso, ha richiesto tante volte in passato passaggi pedonali rialzati per consentire l’attraversamento in totale sicurezza da parte dei pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro oppure dei genitori che devono accompagnare i figli in uno dei tanti istituti scolastici presenti nel rione.

Una iniziativa che,ieri come oggi, è supportata dai tanti abitanti e commercianti del quartiere che costantemente si lamentano dell’estrema pericolosità della strada dove il lungo rettilineo, soprattutto la sera quando il traffico diminuisce di intensità, invoglia i soliti incoscienti a sfrecciare a tutta velocità rischiando di travolgere il malcapitato di turno. Più volte è stato dimostrato che i limiti di velocità, i cartelli ed i divieti in via Renato Imbriani non hanno portato a nessun risultato tangibile.

L’esempio più evidente lo abbiamo avuto oggi pomeriggio. Ecco perché ribadisco la necessità di trovare una soluzione definitiva. Un intervento che ha già tanto importanti risultati, in termini di sicurezza e vivibilità, nelle strade di Cibali, San Nullo e Trappeto Nord.