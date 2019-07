Sta per essere formalizzata la gara per la concessione del Polo logistico dell’Interporto di Catania. Lo rende noto la Società degli Interporti siciliani spa (Sis) che ha accolto l’offerta dell’azienda di trasporti LCT spa volta a ottenere l’aggiudicazione novennale della gestione dell’infrastruttura.

La concessione, in via di aggiudicazione, ha un valore stimato di oltre 8 milioni e 200mila euro e garantirà a Sis un introito di 400mila euro per i primi due anni, 450mila euro dal terzo anno in poi.

“Il Governo Musumeci – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – ha scommesso anima e corpo sul rilancio del sistema degli Interporti siciliani, strategia che ci porta a cogliere adesso un primo, storico, risultato. Da vent’anni, infatti, si attendevano passi concreti riguardo l’entrata in funzione dell’Interporto di Catania, un percorso che sta oggi vedendo la luce grazie al risanamento della società Interporti, pazientemente portato avanti dalla nuova governance dell’ente. A breve – aggiunge Falcone – sarà altresì aggiudicato l’appalto da 20 milioni per la costruzione del Polo intermodale, futuro anello di interscambio merci fra trasporto ferroviario e gomma”.

“Siamo felici – ha commentato il presidente della Sis Rosario Torrisi Riganò – di consegnare questo risultato al Governo regionale. Un esito che va oltre le più rosee aspettative, raggiunto ad appena un anno dall’insediamento della nuova governance. Voglio ringraziare il presidente della Regione Nello Musumeci per la fiducia accordataci e l’assessore Falcone – ha concluso Torrisi Riganò – che ha creduto in questo traguardo, assicurandoci un costante e risoluto sostegno”.