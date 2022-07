Nuovi controlli dei carabinieri nei cantieri edili del Catanese

Ancora un imprenditore denunciato nel Catanese per una serie di omissioni e irregolarità legate alla sicurezza del cantiere edile. L’attività si è sviluppata nell’ambito dei controlli straordinari nel settore edile disposti dal comando generale dei carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania. Ad essere stati eseguiti specifici controlli in alcuni cantieri finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso.

Ispezione in un cantiere dove si stavano ristrutturando case

Nel territorio di Misterbianco, tra le altre, è stata controllata l’attività di un cantiere in cui erano in corso lavori di ristrutturazione di uno stabile adibito a civili abitazioni. A conclusione dell’attività ispettiva è stato denunciato un 60enne catanese, titolare della ditta che stava operando, per avere omesso di provvedere alla formazione dei lavoratori e alla loro sorveglianza sanitaria.

Ponteggi idonei

È stata altresì rilevata l’installazione di ponteggi non idonei in quanto privi dei requisiti richiesti ed è scattata per il 60enne anche la maxi sanzione di 7.200 euro per avere impiegato due lavoratori in nero e per aver omesso la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro. Nei confronti del titolare della ditta è stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

I controlli dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi un altro imprenditore nel Catanese è stato denunciato per un ponteggio instabile. I militari dell’Arma hanno verificato che non era garantita la sicurezza degli operai impegnati in attività di ristrutturazione di uno stabile. Ad operare sono stati i carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga, in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania. L’intervento è stato in via Oliveto Scammacca dove è stato sottoposto a verifica ispettiva un cantiere installato per la ristrutturazione della facciata esterna di uno stabile adibito a civile abitazione. L’amministratore unico della società appaltatrice, un 41enne catanese, è stato denunciato in quanto il ponteggio installato è risultato inadeguato ai requisiti richiesti. Per questo motivo è stata anche contestualmente elevata una sanzione amministrativa di 1.965 euro.