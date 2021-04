tre clienti sanzionati

Controlli anti Covid19 dei carabinieri e della municipale nel centro di Catania

Alle 23 circa alcuni clienti erano presenti all’interno di un pub

Tre clienti bloccati e sanzionati

Disposta la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni

Nell’ambito dei servizi effettuati per garantire il rispetto delle disposizioni governative per il contenimento epidemico, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante alle ore 23:00 circa, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo nel pub “Area 51” sito in via Coppola.

I clienti del locale si sono allontanati velocemente

All’arrivo dei militari, si legge in una nota stampa dei carabinieri, gli avventori che erano presenti all’interno dell’esercizio commerciale si sono immediatamente dati alla fuga per le vie limitrofe, generando un parapiglia a seguito del quale tre di essi sono stati bloccati e sanzionati per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19.

Chiusura del locale per 5 giorni

I carabinieri sottolineano che per il titolare del pub, invece, è stata disposta un’ulteriore chiusura temporanea di 5 giorni dell’attività dopo le quattro già subite per analoghe violazioni, l’ultima delle quali per la durata di 15 giorni.

Controlli anche nel Trapanese

Controlli anti covid dei carabinieri anche nel Trapanese. In particolare, il personale della Stazione di Paceco e della Sezione Radiomobile di Trapani hanno eseguito un arresto, quattro denunce e la chiusura di un ristorante.

I militari hanno elevato la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni, al titolare di una attività di ristorazione, poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande che gli avventori consumavano nei pressi del locale.

Sanzioni anche a Pachino, nel Siracusano

Ieri gli agenti di polizia hanno sanzionato due clienti ed il titolare di un bar di Pachino, nel Siracusano. Nel corso di un controllo, gli investigatori hanno scoperto che nel locale gli avventori stavano consumando al banco, contravvenendo alle disposizioni per il contagio da Covid19.

Il proprietario non avrebbe fatto nulla per allontanarli o invitarli al rispetto delle norme, fatto sta che saranno costretti a pagare le sanzioni, quantomeno il gestore del bar potrà continuare a lavorare perché non è stata disposta la chiusura.