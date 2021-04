la polizia di pachino

Consumazioni al banco in un bar di Pachino

Sanzioni per i clienti ed il titolare

Multe per assembramenti a Lentini

I controlli svolti dalla polizia

Gli agenti di polizia hanno sanzionato due clienti ed il titolare di un bar di Pachino, nel Siracusano. Nel corso di un controllo, gli investigatori hanno scoperto che nel locale gli avventori stavano consumando al banco, contravvenendo alle disposizioni per il contagio da Covid19.

Il proprietario non avrebbe fatto nulla per allontanarli o invitarli al rispetto delle norme, fatto sta che saranno costretti a pagare le sanzioni, quantomeno il gestore del bar potrà continuare a lavorare perché non è stata disposta la chiusura.

Pizzeria chiusa a Siracusa

E’ andata male, invece, al titolare di una pizzeria di Siracusa. Gli agenti della Divisione di polizia amministrativa, nelle ore scorse, hanno chiuso il locale, situato nella zona della stazione ferroviaria di Siracusa, dopo aver scoperto che un cliente stava consumando al tavolo. Il blitz è scattato nella serata di ieri dopo aver visto alcune persone in prossimità della pizzeria, che stavano attendendo il loro turno per acquistare la pizza da asporto.

Sanzioni a Lentini

A Lentini sono state sanzionate 5 persone per non aver rispettato le restrizioni previste dalla vigente normativa in materia di contenimento sanitario: in particolare, si sono verificati dei casi di assembramento con persone trovate senza mascherina.

Controlli della polizia

Gli agenti delle Volanti, nell’ambito dei controlli previsti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno rinvenuto e sequestrato in via Santi Amato, nella zona di viale Santa Panagia, 17 dosi di cocaina. Inoltre, hanno tratto in arresto questa notte Oberdan Moscuzza, 49 anni, per il tentato furto di un motociclo parcheggiato a ridosso del palazzo della Prefettura, in piazza Archimede. Il furto è stato sventato grazie all’intervento dell’agente in servizio al posto di guardia della Prefettura che si è accorto del presunto ladro osservando le immagini del sistema di video sorveglianza.