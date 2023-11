Stava rimuovendo la cenere dell’Etna

Una donna di 77 anni, Vincenza Torrisi, muore mentre pulisce davanti casa travolta da un’auto. E’ accaduto a Zafferana Etnea, nel catanese. La vittima, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, era intenta a rimuovere da davanti la sua porta la cenere che era piovuta nei giorni scorsi dall’Etna. All’improvviso un’auto è piombata su di lei e l’ha investita in pieno.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi, con i carabinieri e l’ambulanza del 118 sul posto in pochi minuti. La 77enne è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania ma per lei non c’è stato nulla da fare. troppo gravi le ferite riportate. I militari dell’Arma al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Nel Nisseno altro incidente

Nel Nisseno appena l’altro ieri altro incidente. Un’auto ha investito due scale a pioli facendo cadere due operai che sono rimasti feriti. E’ successo a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri sono intervenuti in via Gorizia, dove poco prima un 56enne, a bordo della propria autovettura Lancia Delta, aveva colpito accidentalmente due scale a pioli poggiate sulla strada, sulle quali si trovavano 2 operai di 30 e 27 anni, di una ditta di Capo d’Orlando, nel Messinese, che erano intenti ad effettuare alcune riparazioni ad una scatola elettrica, situata all’altezza di 3 metri. I due sono precipitati procurandosi ferendosi agli arti. Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i due feriti all‘ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove sono stati sottoposti a cure mediche e accertamenti diagnostici, e dimessi con 30 giorni di prognosi.

L’incidente di quattro giorni fa all’operaio forestale

Incidenti che nei luoghi di lavoro in Sicilia si continuano a susseguire. Appena quattro giorni fa un operaio forestale di 58 anni è stato travolto e schiacciato dall’albero che stava tagliando. E’ stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale Civico di Palermo a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente si è verificato nelle campagne di Cammarata, nell’Agrigentino. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno provando a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Soprattutto si cercherà di capire se vi sono responsabilità o errori umani.

