In due sono rimasti feriti dopo una caduta da 3 metri

Travolge due scale a pioli con l’auto facendo cadere due operai che sono rimasti feriti. E’ successo ieri pomeriggio a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri sono intervenuti in via Gorizia, dove poco prima un 56enne, a bordo della propria autovettura lancia Delta, aveva colpito accidentalmente due scale a pioli poggiate sulla strada, sulle quali si trovavano 2 operai di 30 e 27 anni, di una ditta di Capo d’Orlando, nel Messinese, che erano intenti ad effettuare alcune riparazioni ad una scatola elettrica, situata all’altezza di 3 metri.

La prognosi

I due sono precipitati procurandosi ferendosi agli arti. Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i due feriti all‘ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove sono stati sottoposti a cure mediche e accertamenti diagnostici, e dimessi con 30 giorni di prognosi.

L’incidente di tre giorni fa all’operaio forestale

Incidenti che nei luoghi di lavoro in Sicilia si continuano a susseguire. Appena tre giorni fa un operaio forestale di 58 anni è stato travolto e schiacciato dall’albero che stava tagliando. E’ stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale Civico di Palermo a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente si è verificato nelle campagne di Cammarata, nell’Agrigentino. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno provando a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Soprattutto si cercherà di capire se vi sono responsabilità o errori umani.

A Palermo ad ottobre l’ennesima morte bianca

Nell’ottobre scorso a Palermo ancora un incidente sul lavoro, ancora una volta una vittima innocente, una morte bianca, l’ennesima nelle ultime settimane. L’incidente ha coinvolto un operaio di 50 anni, caduto da un impalcatura in un cantiere in via Ugo La Malfa, nella ex zona industriale della città ormai inglobata con il centro e divenuta zona commerciale e di uffici. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione un braccio meccanico ha colpito l’operaio che sarebbe caduto giù dall’impalcatura. La dinamica è ancora al centro delle verifiche da parte degli agenti di polizia e dei tecnici dell’Asp.

