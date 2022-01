In carcere

È finito in carcere con l’accusa di aver eseguito una rapina nei confronti di una donna. La Procura di Catania ha chiesto e ottenuto da parte del Gip del Tribunale etneo, la misura cautelare in carcere per Mario Aurora, 31 anni. L’accusa è di aver commesso una rapina impropria aggravata in danno di una donna. Il provvedimento è stato eseguito il 21 gennaio scorso dalla Polizia di Stato.

Le indagini della Procura

Sotto la direzione della Procura, le indagini condotte dalla Squadra Mobile – Sezione Contrasto al crimine diffuso, sono state dirette a identificare l’uomo che la mattina dello scorso 2 gennaio, in viale Mario Rapisardi, aveva sottratto una autovettura, incustodita e con le chiavi inserite e, subito dopo, aveva trascinato per strada la proprietaria che aveva tentato di fermarlo aggrappandosi alla maniglia della portiera facendola cadere rovinosamente per terra.

Incastrato dalle immagini delle telecamere

Le indagini hanno consentito di accertare la presenza di alcune telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo del reato e l’analisi dei numerosi filmati acquisiti ha permesso la ricostruzione della rapina nonché l’identificazione del presunto autore. Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare l’uomo che indossava gli stessi indumenti che aveva al momento dei fatti. L’autovettura rubata è stata recuperata e poi restituita alla vittima.