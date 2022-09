i fatti a mascalucia, in azione i carabinieri

I carabinieri hanno denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni un uomo di 58 anni di Mascalucia (in provincia di Catania) trovato in possesso di una cinquantina tra pistole e fucili e proiettili di vario calibro. Armi e munizioni sono state sequestrate.

Cosa è stato trovato dai carabinieri

L’uomo, che deteneva legalmente gran parte delle armi, è risultato possedere illecitamente tre rivoltelle di vario calibro (una ‘Lefaucheux’ mancante di alcune parti, una pistola lanciarazzi, minuteria varia per armi da fuoco corte e lunghe, una granata con dispositivo di innesco, una cartuccera per mitragliatrice pesante, lastrine di alimentazione per armi lunghe da guerra e 10 proiettili da guerre 8mm Mauser).

Sequestrata grande quantità di proiettili

I militari hanno anche sequestrato 702 proiettili tra calibro 9 mm Mauser con proiettile a punta cava e proiettili di vario calibro per armi lunghe e corte.

Armi e droga allo Zen

E spostandoci di provincia, qualche giorno fa, un uomo arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, 2 fucili e oltre 600 gr di sostanze stupefacenti sequestrati. E’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Palermo.

Due fucili e droga nel sottoscala

Allo Zen i carabinieri con l’ausilio dei cani Vera e Akim in un sottoscala dei padiglioni hanno trovato in un piccolo locale abusivo 70 grammi circa di cocaina, 200 grammi di hashish, e 85 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Inoltrandosi poi in un vano ricavato in un muro del magazzino, da cui si accede ad un cunicolo sotterraneo, sono stati trovati, 2 fucili modificati in un’intercapedine del muro.

Le armi a Messina

Le armi verranno inviate al Ris Carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state impiegate per la commettere delitti. La droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo.

Droga negli slip e pistola detenuta illegalmente

Droga nascosta negli slip e una pistola detenuta illegalmente trovata in casa. Due settimane fa i poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un ventisettenne. Le accuse mosse nei suoi confronti sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Fermato ad un posto di blocco

Il giovane è finito nelle mire di un equipaggio della polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio. E’ stato fermato a bordo di un’auto con un’altra persona mentre transitava nel centro storico cittadino in una zona frequentata da giovani che stazionavano in alcuni locali.

La perquisizione personale e domiciliare

Le due persone a bordo del mezzo sono state sottoposte a perquisizione personale e addosso a uno di loro, per l’appunto il 27enne, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 58 grammi di hashish nascosti negli slip. La perquisizione è stata estesa al domicilio del giovane ed anche qui i riscontri non sono mancati. Gli agenti hanno, infatti, sequestrato altri 3 grammi di hashish e una pistola detenuta illegalmente.