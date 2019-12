Una vera e propria discarica abusiva in area demaniale è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato in un zona del molo di Mezzogiorno del porto di Catania, in prossimità del mare e dell’attracco di navi, anche da crociera.

L’area, frequentata anche da lavoratori portuali, non era delimitata per impedirne il libero accesso ed era diventata ricettacolo di rifiuti abbandonati di vario genere, anche speciali, come materiale di risulta, pneumatici fuori uso, vecchi elettrodomestici e imbarcazioni in disuso.

Sono in corso indagini da parte della Polizia Giudiziaria per accertare eventuali ulteriori responsabilità penali.