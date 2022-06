L’operazione nel Catanese, in manette un 28enne

Droga in casa sua e in quella dei genitori, arrestato un giovane pusher nel Catanese. Il blitz è scattato a Scordia ad opera dei carabinieri della stazione in collaborazione con personale dello squadrone eliportato cacciatori “Sicilia”, nell’ambito dei servizi volti a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad essere stato arrestato un 28enne di Scordia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Due perquisizioni

L’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma portava all’esecuzione di due perquisizioni domiciliari. La prima nell’abitazione dell’arrestato dove il giovane consegnava spontaneamente 21 semi di marijuana, una sigaretta artigianale e 3 grammi della stessa sostanza. C’è stata poi una seconda perquisizione nella casa dei genitori del ragazzo dove si rinveniva 40 grammi di marijuana, nascosta all’interno di una pirofila custodita in un mobile del soggiorno dell’abitazione.

Il sequestro

Tutto lo stupefacente rinvenuto, che è considerato riconducibile all’indagato, insieme ad un bilancino di precisione, è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi chimiche mirate ad accertare il valore qualititativo e quantificativo della sostanza.

Operazione antidroga con altre tre denunce

Nei giorni scorsi altra operazione antidroga da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa che hanno denunciato tre catanesi, tra cui due 20enni e un 21enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di evasione per uno dei 20enni e il 21enne. I militari sono intervenuti nel quartiere di Librino, e in particolar modo in viale Bummacaro, dove avevano individuato cinque giovani in strada nei pressi di un palazzo che all’arrivo dei carabinieri hanno tentato la fuga sia piedi che a bordo di scooter, ma sono stati subito bloccati e sottoposti a controllo. Uno dei due 20enni, oltre ad aver tentato di allontanarsi a bordo di uno scooter, ha anche cercato di disfarsi di una busta di plastica, subito recuperata dai militari, al cui interno sono state rinvenute 5 dosi di marijuana. Uno dei due 20enni e il 21enne erano oltretutto agli arresti domiciliari.