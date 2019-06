sono stati arrestati 3 uomini

Una piantagione di canapa indiana realizzata in un agrumeto di contrada Finocchiara di Belpasso all’interno di una proprietà estesa 10 ettari è stata scoperta da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania.

In diversi immobili in cui erano stati realizzati dei locali per stoccaggio, essiccazione ed imballaggio della droga, prima della sua commercializzazione, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato, complessivamente, circa due quintali di marijuana.

Il valore di mercato della droga è stimato dagli investigatori in circa 1,6 milioni di euro.

Durante l’operazione i carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato in flagranza di reato per produzione illecita di sostanze stupefacenti i tre ‘coltivatori’ che si occupavano della piantagione: il 31enne Alessandro Fatuzzo, il 37enne Daniele Aquilino di Mineo, ed il 30enne R. C. di Ramacca. I tre sono stati condotti nel carcere di Catania.

LEGGI ANCHE

In taxi con le valigie piene di hashish, arrestata palermitana con 30 chili di droga