Soccorsi due escursionisti sull’Etna, erano stati sorpresi da bufera di neve

Redazione di

29/01/2022

Si è conclusa intorno alle 17 l’operazione di recupero di due escursionisti, che sorpresi dalla tormenta in località Timpa Rossa, stamattina intorno alle 10 hanno richiesto aiuto al numero d’emergenza dei vigili del fuoco. Le ricerche della squadra di soccorso La squadra del soccorso montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana, formata dall‘ispettore Nino Stagnitta e dall’agente Angela Lisitano, si è attivata immediatamente portandosi in zona grazie all’utilizzo di un quad con slitta. Con loro anche il volontario Alessandro Lo Giudice dei vigili del fuoco sezione di Linguaglossa. I soccorritori, a causa della neve fresca, hanno poi proseguito a piedi raggiungendo i mal capitati presso il rifugio Timpa Rossa, a nord ovest di Piano Provenzana, dove avevano trovato riparo nella notte. Gli agenti, verificato lo stato di salute dei due uomini, hanno dotato gli escursionisti di racchette da neve in modo da poter camminare sul manto innevato e raggiungere i mezzi di soccorso. Stagnitta “Fortunatamente gli escursionisti avevano raggiunto il rifugio” “Fortunatamente – sottolinea l’ispettore Stagnitta – gli escursionisti sono riusciti a raggiungere il rifugio ieri sera e stamattina hanno lanciato l’allarme. Qui le temperature la notte sono proibitive, per questo chi si avventura nelle escursioni deve valutare bene il percorso, le condizioni meteo e avere in dotazione gli equipaggiamenti adeguati”. Pochi giorni fa altro salvataggio Un altro salvataggio sull’Etna si è verificato al termine di una brutta avventura per un escursionista che si era smarrito in zona Serra Cozzo. La chiamata per il soccorso è arrivata ieri poco dopo le 18,00 attraverso il numero di emergenza nazionale 1515. il sistema di emergenza ha così attivato le squadre di soccorso e in particolare gli uomini del soccorso montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana di Linguaglossa. Attivati, dalla centrale operativa, gli uomini del soccorso Montano del Corpo Forestale hanno prontamente raggiunto la località Serra Cozzo, a sud del rifugio Citelli dove era stato segnalato il disperso per l’ultima volta. Le ricerche sono durate alcune ore ed hanno fortunatamente avuto esito positivo nonostante fosse ormai calato il buio. Dopo il ritrovamento la persona dispersa è stata accompagnata alla propria auto e già alle 20.30 l’intervento è stato concluso senza che si rendesse necessario l’intervento del personale medico.

Si è conclusa intorno alle 17 l’operazione di recupero di due escursionisti, che sorpresi dalla tormenta in località Timpa Rossa, stamattina intorno alle 10 hanno richiesto aiuto al numero d’emergenza dei vigili del fuoco.

Le ricerche della squadra di soccorso

La squadra del soccorso montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana, formata dall‘ispettore Nino Stagnitta e dall’agente Angela Lisitano, si è attivata immediatamente portandosi in zona grazie all’utilizzo di un quad con slitta. Con loro anche il volontario Alessandro Lo Giudice dei vigili del fuoco sezione di Linguaglossa.

I soccorritori, a causa della neve fresca, hanno poi proseguito a piedi raggiungendo i mal capitati presso il rifugio Timpa Rossa, a nord ovest di Piano Provenzana, dove avevano trovato riparo nella notte. Gli agenti, verificato lo stato di salute dei due uomini, hanno dotato gli escursionisti di racchette da neve in modo da poter camminare sul manto innevato e raggiungere i mezzi di soccorso.

Stagnitta “Fortunatamente gli escursionisti avevano raggiunto il rifugio”

“Fortunatamente – sottolinea l’ispettore Stagnitta – gli escursionisti sono riusciti a raggiungere il rifugio ieri sera e stamattina hanno lanciato l’allarme. Qui le temperature la notte sono proibitive, per questo chi si avventura nelle escursioni deve valutare bene il percorso, le condizioni meteo e avere in dotazione gli equipaggiamenti adeguati”.

Pochi giorni fa altro salvataggio

Un altro salvataggio sull’Etna si è verificato al termine di una brutta avventura per un escursionista che si era smarrito in zona Serra Cozzo. La chiamata per il soccorso è arrivata ieri poco dopo le 18,00 attraverso il numero di emergenza nazionale 1515. il sistema di emergenza ha così attivato le squadre di soccorso e in particolare gli uomini del soccorso montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana di Linguaglossa.

Attivati, dalla centrale operativa, gli uomini del soccorso Montano del Corpo Forestale hanno prontamente raggiunto la località Serra Cozzo, a sud del rifugio Citelli dove era stato segnalato il disperso per l’ultima volta. Le ricerche sono durate alcune ore ed hanno fortunatamente avuto esito positivo nonostante fosse ormai calato il buio.

Dopo il ritrovamento la persona dispersa è stata accompagnata alla propria auto e già alle 20.30 l’intervento è stato concluso senza che si rendesse necessario l’intervento del personale medico.